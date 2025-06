Jovanotti lancia un messaggio ad Angelina Mango: "La pressione per i giovani è tanta, ma è giusto fermarsi"

Le parole di stima e affetto di Jovanotti per Angelina Mango. Dal palco di Bologna, l'artista ricorda che fermarsi è giusto, specie in un'epoca dove tutto corre.

Prima il messaggio dal palco, poi una dedica personale su Instagram: al concerto di Bologna, ormai alla fine del PalaJova Tour 2025, Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, ha mandato tutto il suo affetto ad Angelina Mango.

Angelina Mango e la pausa

Angelina Mango vince Sanremo 2024

Il 2024 è stato un anno importantissimo per Angelina Mango: la vittoria al Festival di Sanremo, l'Eurovision, un'estate densissima e a settembre l'inizio di un tour. Che però si è fermato dopo solo tre date: la Mango aveva bisogno di tempo, perciò ha preferito mettere in pausa la sua carriera artistica. Prima ha rimandato alcune date, poi ha deciso di sospendere tutto lo scorso ottobre.

Dopo mesi di silenzio, eccola rispuntare all'università di Bologna, dove nel frattempo si è iscritta, e vivere la sua vita lontano dal palco.

Se il 2024 è stato un vortice, la cantante veniva comunque anche da un 2023 altrettanto pieno: la vittoria ad Amici nella categoria canto, il tormentone estivo e le tante performance in giro per l'Italia.

Il messaggio di Jovanotti: "Ti aspettiamo"

Angelina Mango

Venerdì 30 maggio si è svolta la penultima data dal PalaJova Tour 2025, il tour indoor di Jovanotti nei Palasport. Tra il pubblico c'era appunto Angelina Mango, passata anche nel backstage per dei saluti.

Già sul palco, Jovanotti l'aveva salutata affettuosamente, definendola "grande amica e "giovane collega". Poi è arrivato anche il messaggio su Instagram.

"Ieri sera - ha scritto Jovanotti- mi ha fatto un grande piacere trovarmi con Angelina Mango a fare due chiacchiere in camerino, lei sa quanto la stimo e quanto credo in lei da sempre, e sa anche che stiamo aspettando il suo ritorno sulla scena ma che si prenda i suoi tempi. Per quanto questa epoca frenetica possa dare la sensazione che se ti fermi scompari questa è una bugia, a volte è vero il contrario, ovvero che ci si deve fermare per ricomparire a se stessi, ascoltarsi curarsi e rinforzarsi".

"La pressione per i giovani artisti che esplodono nel successo -ha proseguito- è tanta e sarà sempre tanta anche con il tempo che passa e fa parte di questo "gioco" per il quale sentiamo di avere una vocazione. Il pubblico merita rispetto e la forma più alta di rispetto per gli altri è rispettare se stessi e le curve della propria vita". "Angelina -ha concluso- e con lei una nuova generazione di artisti sta riscrivendo la lingua del pop, e i pionieri fanno tre passi avanti e due indietro per procedere di un passo. Avanti sempre sorellina!"