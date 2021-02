Joss Whedon, Anthony Head sulle accuse al regista: "Sono dispiaciuto, avrei voluto si confidassero con me"

Anthony Head, Giles in Buffy, e ha commentato le accuse a Joss Whedon esprimendo il proprio dispiacere per non essersi reso conto dei problemi.

Anthony Head ha commentato le accuse rivolte da Charisma Carpenter a Joss Whedon, il creatore delle serie Buffy - L'ammazzavampiri e Angel, rivelando di essere incredibilmente dispiaciuto per non essersi mai reso conto dei comportamenti inappropriati di cui parlano le sue colleghe.

L'attore è intervenuto durante la trasmissione This Morning e ha spiegato la sua reazione alle parole condivise dall'interprete di Cordelia su Twitter.

L'interprete di Giles in Buffy - L'ammazzavampiri ha spiegato: "Sono rimasto sveglio quasi tutta la notte pensando 'Cosa non ho notato?'. Non sono una persona che dice 'Non ho visto, quindi non è accaduto'. Sono desolato, lo sono davvero". Anthony Head ha aggiunto parlando del clima sul set dello show ideato da Joss Whedon: "Uno dei ricordi che amo di più della serie è la sensazione che fosse così in grado di dare forza, non solo per la sceneggiatura, ma per l'atmosfera simile a una famiglia sul set".

L'attore ha ribadito: "Sono davvero triste che le persone abbiano affrontato queste esperienze. Ero come una figura paterna. Vorrei che qualcuno fosse venuto a parlarmene".

Anthony ha sottolineato: "Il post di Carisma parla dello spinoff Angel e io me ne ero andato da tempo, ma ci sono altri post che mi fanno pensare come sia possibile che non mi stessi rendendo conto di quello che stava accadendo. Ci sono alti e bassi, varie fasi nelle serie. Le persone hanno dei momenti di irascibilità, tutti hanno dei lati negativi".

Head ha poi parlato del clima sui set: "Ho sentito delle persone urlare alla troupe. Abbiamo tutti sentito i registi urlare e protagonisti urlare contro qualcuno della troupe perché non indossano una maschera. Quello che sto dicendo è che ci sono alti e bassi".

Joss Whedon accusato da Charisma Carpenter: "Ha abusato del suo potere sul set di Angel"

Joss Whedon è al centro dell'attenzione mediatica dopo che Charisma Carpenter, per sostenere Ray Fisher, ha condiviso la sua esperienza negativa vissuta sul set delle serie create da Joss Whedon. L'interprete di Cordelia sostiene di essere stata vittima di commenti negativi sul proprio peso e sulla propria fede, oltre a essere stata minacciata più volte di essere licenziata e di aver affrontato molti problemi per colpa del regista durante la sua gravidanza. Charisma ha sottolineato: "Ha creato degli ambienti di lavoro tossici e ostili fin dall'inizio della sua carriera".