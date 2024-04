Josh O'Connor: 'Vorrei interpretare una versione dark di Willy Wonka'

Josh O'Connor ha rivelato che sogna di poter interpretare una versione dark di Willy Wonka, il personaggio recentemente riportato sul grande schermo da Timothée Chalamet.

L'attore britannico è attualmente star nelle sale con Challengers, il film che lo vede protagonista accanto a Zendaya e Mike Faist.

Un desiderio dell'attore

Le cose che non ti ho detto: una scena con Josh O'Connor

Intervistato da WsJ Magazine, Josh O'Connor ha ammesso: "Mi piacerebbe interpretare Willy Wonka, ma in una versione più dark. So che hanno da poco realizzato un film su Wonka con Timothée Chalamet, ma mi piacerebbe realmente interpretare una storia con una versione più oscura del personaggio".

L'attore ha aggiunto che ritiene la versione di Gene Wilder molto dark, ma non in modo sinistro. Josh lo ritiene infatti semplicemente un uomo "davvero arrabbiato".

O'Connor ha ricordato: "Questi ragazzini vincono un concorso per fare un giro in una fabbrica di cioccolato e sembrano sparire tutti, ed è in un certo senso folle e dark".

L'attore ritiene di aver avuto un ruolo quasi da cattivo anche in Challengers, di cui potete leggere la nostra recensione, sostenendo che è un personaggio con molte caratteristiche da villain, una "specie di mostro": "Per la prima volta ho interpretato un personaggio che è semplicemente: 'Sono fottutamente folle'. Come se pensasse: 'Sono uno stronzo e ne sono orgoglioso'".