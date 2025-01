Josh O'Connor commenta le ipotesi che sia in lizza per diventare James Bond: "Non ne so nulla"

Josh O'Connor, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere in corsa per ottenere l'iconico ruolo di James Bond e ora l'attore ha commentato le ipotesi che sia vicino a ottenere la parte dell'agente 007.

La star di Challengers, intervistata da Deadline, ha parlato della possibilità di essere l'erede di Daniel Craig non nascondendo un pizzico di ironica nel parlare dell'argomento.

I commenti di Josh sull'ipotesi di diventare l'agente 007

Rispondendo alle domande sul futuro della saga cinematografica di Bond, Josh O'Connor ha dichiarato: "Non ci penso realmente. La verità è che... Penso che nel giro di una settimana io abbia fatto una battuta sull'argomento, tipo 'Non sarebbe divertente se interpretassi Bond?'. Poi io Daniel Craig abbiamo realizzato un episodio di Actors on Actors, e poi è accaduto qualcosa e improvvisamente ero James Bond". L'attore ha aggiunto: "Se sono Bond, io non sono stato informato".

Una foto del possibile erede di Craig

Attualmente i produttori non hanno ancora rivelato se si è vicini alla scelta dell'erede di Craig nel ruolo dell'agente segreto dopo il suo addio alla parte di 007 con No Time to Die, arrivato nei cinema nel 2021.

Da allora online sono state pubblicate numerose voci e ipotesi riguardanti gli attori che sarebbero stati presi in considerazione dal team al lavoro sui film, composto da Barbara Broccoli e Michael G. Wilson.

Chi è il miglior James Bond del cinema?

Chi sarà il prossimo Bond?

Tra i nomi apparsi online c'erano anche quelli di Idris Elba, Aaron Taylor-Johnson, Cosmo Jarvis e James Norton. Attualmente, tuttavia, non sembra che la decisione definitiva sia vicina, anche se sembra il prossimo protagonista dei film sarà più giovane rispetto a Craig.

Non resta quindi che attendere per scoprire se Josh ha qualche chance di calarsi nella parte di Bond e diventare la star dei prossimi capitoli del fortunato franchise.