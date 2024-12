Josh O'Connor potrebbe essere il prossimo James Bond: Addio Aaron Taylor-Johnson?

Secondo nuove indiscrezioni, Aaron Taylor-Johnson non è più in lizza per interpretare James Bond, ma il franchise sarebbe ora interessato a Josh O'Connor.

L'identità del prossimo James Bond è uno degli argomenti più dibattuti tra i fan del celebre franchise, e ora arrivano nuove e intriganti notizie al riguardo. Qualche giorno fa, The Insider ha riportato che Aaron Taylor-Johnson, precedentemente considerato uno dei favoriti per il ruolo, non sarebbe più in lizza per interpretare il prossimo 007. La causa di questa esclusione sarebbe da attribuire alla pessima ricezione del suo ultimo film, Kraven - Il cacciatore, letteralmente "bombardato" dalla critica.

Josh O'Connor sarà il prossimo James Bond?

La ricerca del nuovo James Bond continua, e ora una previsione riportata dal quotidiano The Hollywood Reporter sta facendo il giro delle testate e dei social. Secondo quanto diffuso dal giornale, il consenso attorno a Taylor-Johnson per il ruolo si è rapidamente dissolto, e ora il prossimo 007 potrebbe essere l'attore inglese Josh O'Connor, protagonista di La Chimera.

The Crown: un'immagine di Josh O'Connor

Ovviamente, nulla è stato ancora confermato da Barbara Broccoli, produttrice del franchise di Bond, o dalle alte sfere coinvolte, ma è curioso pensare che Josh O'Connor sia stato recentemente accoppiato con l'ex Bond, Daniel Craig, per un'intervista nel format di Variety "Actors on Actors".

O'Connor è noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie The Crown, ma la sua carriera cinematografica sta prendendo piede grazie a film pluripremiati e candidati a importanti riconoscimenti, come Challengers di Luca Guadagnino e l'incredibile La chimera di Alice Rohrwacher. La sua fisicità e il suo aspetto potrebbero adattarsi bene al personaggio creato da Ian Fleming: occhi azzurri, capelli scuri, altezza di circa 1,80 m e una figura atletica. Che ne pensate? Vi convincerebbe questa scelta di casting?

Daniel Craig in una scena del film Casino Royale

Gli ultimi aggiornamenti sul futuro di James Bond provengono direttamente da Barbara Broccoli, che ha svelato la sua visione per il prossimo Agente 007. In particolare, ha dichiarato: "Sarà un uomo, probabilmente sui 30 anni. La bianchezza non è scontata".

Negli ultimi due anni, sono stati fatti numerosi nomi di possibili Bond, con ampio dibattito tra i media. Tra i principali candidati figurava appunto Aaron Taylor-Johnson, ma anche altri attori sono stati spesso citati. Tra questi, Regé-Jean Page, Richard Madden, Henry Golding, James Norton, Damson Idris e Dev Patel.