Josh Lucas: l'attore cancella tutte le sue foto da Instagram e smette di seguire la sua fidanzata

Josh Lucas ha deciso di cancellare tutte le foto dal feed del suo profilo Instagram; nessuna traccia di Rachel Mortenson, la sua fidanzata che ha smesso di seguire sui social. Al contrario, invece, la modella continua a seguire lui e ha ancora su Instagram tutte le foto in cui appaiono insieme.

Come riportato da Page Six, Josh Lucas ha deciso di tirare via il cerotto in un colpo solo e di cancellare dal feed del suo profilo Instagram le foto che lo ritraggono in compagnia della sua fidanzata Rachel Mortenson. Al momento, la coppia non ha confermato alcuna notizia relativa a una loro ipotetica rottura.

Josh Lucas è impegnato con le riprese di un nuovo film nella Repubblica Dominicana fino a febbraio 2022. Forse è questo il motivo per cui la coppia non prova il medesimo feeling di prima. L'attore e la modella si frequentano dallo scorso aprile e si sono incontrati per la prima volta in piena pandemia.

Su Instagram erano presenti molti video dedicati a momenti di affetto tra Lucas e Ruby, la figlia di Rachel Mortenson. In precedenza, Josh Lucas è stato sposato con Jessica Ciencin Henriquez, da cui ha avuto un figlio di 9 anni. I due si sono sposati nel 2012 e separati nel 2014.

Tra i due è sembrato che le cose potessero continuare durante il primo mese di lockdown quando la scrittrice ha scritto: "Condividere un bambino con qualcuno ti porta a perdonare più del dovuto e a sorvolare su certi aspetti". Lucas, però, avrebbe nuovamente tradito la ex moglie con Rachel Mortenson. Per questo motivo, la scrittrice ha dichiarato: "Tradire la propria partner durante una pandemia è da veri stronzi!".

Provaci ancora, Josh!