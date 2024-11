Joseph Quinn è in trattativa per interpretare George Harrison nel prossimo film sui Beatles

Sembrerebbe che le voci che vorrebbero Joseph Quinn interpretare George Harrison nel prossimo film sui Beatles siano vere, l'attore è ufficialmente in trattativa per il ruolo

Sembra che la voce precedente fosse vera. InSneider riporta che Joseph Quinn è in trattative per interpretare George Harrison in uno dei quattro film sui Beatles diretti da Sam Mendes.

Il film su Harrison sarà sceneggiato da Peter Straughan (Conclave). In realtà, ognuno dei quattro biopic avrà uno sceneggiatore diverso, in quella che viene descritta come una serie di film in stile "Rashomon". Ci saranno diverse prospettive degli stessi eventi.

Per quanto riguarda gli altri scrittori coinvolti, Krsyty Wilson Cairns (1917) ne scriverà sicuramente uno. Se questo nome vi ricorda qualcosa, è perché Cairns è stato citato molti mesi fa come sceneggiatore assunto da Denis Villeneuve per scrivere il suo Cleopatra, ancora in fase di sviluppo.

L'ambizioso progetto della Sony e del regista premio Oscar, Sam Mendes, di realizzare quattro film distinti, uno per ogni membro dei Beatles, procede a pieno ritmo. Potremmo avere un potenziale sviluppo importante nel casting a breve.

Poiché questa esclusiva proviene dal The Sun, aspettiamo di vedere quanto sia accurata. Secondo quanto riportato, infatti, Joseph Quinn sarebbe destinato a interpretare George Harrison nei film diretto da Mendes.

Quinn è noto soprattutto per aver interpretato Eddie in Stranger Things, ma è anche protagonista di due grandi film di prossima uscita (Il Gladiatore II e The Fantastic Four: First Steps).

Ci sono state così tante notizie contrastanti sul casting dei Beatles che, fino a quando il cast non sarà annunciato ufficialmente, non c'è bisogno di entusiasmarsi o di essere delusi dal presunto coinvolgimento di Quinn. Qualche mese fa, TheInSneider aveva sentito voci secondo cui Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Barry Keoghan (Ringo Starr) e Charlie Rowe (Harrison) erano potenzialmente interessati ai ruoli dei Fab Four.

L'ultima notizia è che Mendes ha confermato che sarà impegnato nella realizzazione di questi quattro film sui Beatles fino a metà del 2028. Ha anche accennato al fatto che tutti e quattro i capitoli potrebbero uscire nelle sale lo stesso giorno. Production List ha recentemente pubblicato un annuncio che prevedeva le riprese a Londra nel luglio 2025.