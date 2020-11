Jordan Peele: svelata la data di uscita del suo prossimo film

Jordan Peele tornerà alla regia e il suo nuovo film, grazie a Universal, ha una data di uscita: il 22 luglio 2022.

Lo studio non ha rivelato il titolo o i dettagli del nuovo lungometraggio o il nome degli attori coinvolti nel progetto, ma le indiscrezioni parlano di un'atmosfera horror.

Universal Pictures e Jordan Peele hanno già collaborato in occasione di Scappa - Get Out e Noi, titoli che hanno incassato oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel mese di febbraio 2017 aveva debuttato il progetto del regista in grado di incassare ben 255 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 4.5 milioni. Il filmmaker aveva inoltre conquistato il premio Oscar nella categoria Miglior Sceneggiatura Originale, oltre alle nomination come Miglior Film e Miglior Regista.

Noi e Scappa - Get Out: l'America di Jordan Peele, tra metafora e orrore

Noi aveva replicato i dati relativi agli incassi e aveva come star Lupita Nyong'o. Jordan Peele aveva dichiarato: "Ho altri quattro thriller sociali che voglio svelare nel prossimo decennio. I mostri migliori e più paurosi al mondo sono gli esseri umani e con quello che siamo capaci di fare, specialmente quando siamo insieme. Sto lavorando a queste premesse su questi diversi demoni sociali, questi mostri innatamente umani che sono intrecciati nella trama di come pensiamo e interagiamo, e ognuno dei miei film sarà su uno di questi demoni".

Il regista non aveva nemmeno escluso la possibilità venisse girato un sequel di Noi: "Sarebbe divertente. Accadono molte cose. L'Us-verse... Mi piacerebbe".