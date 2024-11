Joni Mitchell: svelata la data di uscita del biopic con Meryl Streep sulla regina del folk

Cameron Crowe non dirige un film da quasi dieci anni, ma le cose cambieranno nelle prossime settimane: il regista si sta preparando a girare il suo prossimo progetto.

Crowe dovrebbe dirigere un biopic sulla cantautrice Joni Mitchell, la cui produzione potrebbe iniziare già a dicembre. Ha anche trovato l'attrice che interpreterà la Mitchell durante l'ultima parte della carriera della cantante, e non è altro che Meryl Streep.

La Streep non recita in un film da Don't Look Up del 2021, e quello era un ruolo di supporto. Si è dedicata soprattutto alla televisione con Only Murders in the Building.

Almost Famous, 20 anni dopo, Cameron Crowe parla del film: "Mai stato popolare come oggi"

Gli aggiornamenti del regista e i dettagli del progetto

In una nuova intervista rilasciata a Ultimate Classic Rock, Crowe fornisce un aggiornamento sul progetto e condivide anche una potenziale data di uscita. "Sono super eccitato. Inizieremo a lavorare entro la fine di quest'anno e speriamo di finire per Natale dell'anno prossimo", ha dichiarato.

Un primo piano di Joni Mitchell

"È la vita di Joni, non attraverso il prisma di qualcun altro. È attraverso il suo prisma. Ci sono i personaggi che hanno avuto un impatto sulla sua vita che si conoscono e molti altri che non si conoscono. E la musica è così cinematografica". Crowe ha aggiunto che lui e il suo team hanno fatto le loro ricerche, assicurandosi di avere tutti i fatti chiari nel raccontare la storia della vita della leggendaria Mitchell.

"Ho trovato molte persone della sua prima vita, molte delle quali sono ancora vive", ha spiegato. "Abbiamo parlato con loro e di com'era conoscere Joni all'epoca, rispetto ad oggi. È la stessa ragazza di Saskatoon, sapete? Ha molta volontà e grinta. È una vita con una storia che vale la pena raccontare, piena di grande musica - e io mi tolgo di mezzo".

Un'esibizione dal vivo di Joni Mitchell

Negli anni '80, '90 e '00, Crowe è stato uno scrittore-regista di grande successo, la sua filmografia comprende film come Non per soldi... ma per amore, Singles - L'amore è un gioco, Jerry Maguire, Quasi famosi e Vanilla Sky. Poi la sua fama ha iniziato una lenta ascesa con Elizabethtown del 2005, La mia vita è uno zoo del 2011 e il suo ultimo film, Sotto il cielo delle Hawaii del 2015.

Il biopic su Mitchell è un progetto profondamente personale per Crowe, ex giornalista di Rolling Stone negli anni '70, che ha notoriamente intervistato Mitchell nel 1979, e che negli anni è rimasto molto amico del cantante. I due hanno lavorato insieme alla sceneggiatura per quasi tre anni - si dice che il film, ancora senza titolo, non sia un biopic tradizionale. Sembra che sia stata trovata anche un'attrice per interpretare la Mitchell più giovane, ma non si sa ancora chi potrebbe essere.