Jonathan Rhys Meyers con Alec Baldwin nel cast del thriller 97 minutes

Jonathan Rhys Meyers e MyAnna Buring reciteranno accanto ad Alec Baldwin nel thriller 97 Minutes che verrà diretto da Timo Vuorensola.

Le riprese del nuovo film del regista di Iron Sky sono attualmente in corso nel Regno Unito.

97 Minutes racconta la storia di un 767 che viene dirottato e che ha solo il tempo indicato dal titolo del progetto prima di finire il carburante e concludere il proprio volo in tragedia. il direttore dell'NSA Hawkins (Alec Baldwin) ha inoltre intenzione di abbattere il velivolo prima di quei 97 minuti per evitare ogni possibile catastrofe al suolo. Il destino dei passengeri innocenti sarà quindi nelle mani di Tyler, uno dei dirottatori a bordo che è in realtà un agente sotto copertura dell'Interpol. La situazione potrebbe però essere più complicata di come sembra.

Jonathan Rhys Meyers e MyAnna Buring avranno il ruolo di due passeggeri, mentre nel cast ci sono anche Jo Martin (Doctor Who), Michael Sirow (Infamous), Pavan Grover, Anjul Nigam, Davor Tomic, Slavko Sobin, Luke J I Smith e Kasia Koleczek.

Grover, inoltre, ha scritto la sceneggiatura del film che verrà diretto da Timo Vuorensola.