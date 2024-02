Jonathan Majors: la sentenza slitta all'8 aprile, l'attore rischia un anno di carcere

La data della sentenza di Jonathan Majors è stata posticipata all'8 aprile dopo che il suo team di difesa ha presentato una mozione per annullare il verdetto.

La sentenza di Jonathan Majors è stata rinviata all'8 aprile dopo che il team di difesa dell'attore ha presentato una mozione per annullare il verdetto. L'attore di Creed III__ è stato condannato a dicembre per aggressione di terzo grado, un reato minore e molestie di secondo grado. Le accuse comportano una potenziale condanna fino a un anno di carcere.

La sentenza era inizialmente prevista per martedì, ma i pubblici ministeri hanno dichiarato di aver bisogno di tempo per rispondere alla mozione presentata dal team di Majors. Le accuse derivano da un incidente avvenuto il 25 marzo tra Majors e la sua ex compagna Grace Jabbari che l'attore ha aggredito.

Le sentenza

Inizialmente secondo i legali esperti era improbabile che Majors finisse in prigione, data la mancanza di precedenti penali. Tuttavia a gennaio Majors ha rilasciato un'intervista a Good Morning America in cui ha negato di aver commesso un reato, fatto che secondo gli esperti potrebbe influire sulla sua sentenza.

A seguito delle accuse di aggressioni e molestie, Jonathan Majors ha perso il ruolo di Dennis Rodman nel film 48 Hours in Vegas oltre al ruolo di Kang il Conquistatore nella Marvel.