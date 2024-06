Jonathan Majors ottiene il primo ruolo da protagonista dopo la condanna: sarà la star del thriller Merciless

Jonathan Majors tornerà su un set dopo la condanna per violenza domestica e l'occasione sarà Merciless, un thriller scritto da Frank Hannah e diretto da Martin Villeneuve, il fratello minore del regista di Dune.

Il progetto è stato sviluppato dal produttore Christopher Tuffin che ha dichiarato di 'rifiutarsi che la corte dell'opinione pubblica e dell'accusa selettiva danneggino gli artisti e l'arte'.

Cosa racconterà Merciless

Al centro della trama c'è un agente della CIA che, dopo che la donna che ama viene posseduta da una forza malvagia, è costretto ad immergersi in situazioni ancora più dark per sconfiggerla. Merciless rappresenterà il primo ruolo da protagonista di Jonathan Majors dopo la condanna ricevuta alcuni mesi fa.

Mahors in una conferenza stampa

Le riprese del thriller sono in programma a Saskatchewan alla fine dell'autunno.

Tuffin ha contribuito a portare al successo Sound of Freedom e il produttore ha dichiarato: "Lo considero un onore e un privilegio lavorare con Jonathan, che è un talento così grandioso, ora che questa questione è stata giudicata".

Martin Villeneuve ha anticipato che Merciless intreccia i temi della "possessione, della vendetta, e della giustizia personale con una narrazione inquietante'. Il film esplorerà la discesa psicologica di John, interpretato da Majors, e delle forze sovrannaturali che mettono a rischio la sua salute mentale.

Marvel Studios e Jonathan Majors, grosso guaio nel MCU

La situazione dell'attore

L'ex star della Marvel, come previsto dal giudice che ha stabilito la sua sentenza, dovrà partecipare per un anno a un programma contro la violenza domestica, dovrà evitare ogni tipo di contatto con l'ex fidanzata Grace Jabbari e dovrà continuare a incontrare un terapista.

Jonathan non potrà nemmeno possedere un'arma da fuoco e ogni violazione dei termini previsti dalla sentenza potrebbero portare a un periodo da trascorrere in prigione. Se Majors non completerà il programma obbligatorio, inoltre, potrebbe essere condannato a sei mesi in carcere.