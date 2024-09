Jon Spaihts: lo sceneggiatore di Dune debutterà alla regia con un film live-action

LAIKA proseguirà i suoi progetti live-action con un thriller sci-fi scritto e diretto da Jon Spaihts, lo sceneggiatore dei film di Dune che compierà il suo debutto come regista.

Lo studio ha già annunciato la produzione di progetti non animati in occasione di Crumble, scritto e diretto da Brian Duffield, e Seventeen, basato sul romanzo di John Brownlow.

Il progetto dello sceneggiatore

Il nuovo film non ha ancora un titolo ufficiale e racconterà la storia di una donna che indaga su un mistero avvenuto durante una settimana che non riesce a ricordare.

Jon Spaihts ha dichiarato: "Questo è un progetto originale che mi appassiona e che avevo voglia di girare da un po', e non potrei chiedere dei partner migliori. LAIKA ha una chiara visione creativa e una tradizione all'insegna di una narrazione meticolosa e originale che si adattano davvero bene a questo progetto".

Matt Levin, presidente dello studio, ha aggiunto che ammira da molto tempo l'iconico lavoro di Jon come sceneggiatore, definendolo uno dei narratori più ricchi di immaginazione e inventiva. Il responsabile di LAIKA ha aggiunto: "Siamo onorati nel collaborare con lui mentre porta la sua visione unica e la sua anima nella sedia del regista per la prima volta con un'idea totalmente nuova che è tanto provocatoria quanto emozionante".

Lo sceneggiatore ha firmato gli script dei due capitoli di Dune, oltre ad Alien: Prometheus e Doctor Strange per la Marvel.