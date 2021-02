Jon Hamm e Tina Fey star di Maggie Moore(s), film diretto da John Slattery

Jon Hamm sarà il protagonista accanto a Tina Fey del nuovo film diretto da John Slattery, un progetto intitolato Maggie Moore(s).

La commedia permetterà ai due attori protagonisti di recitare di nuovo insieme dopo le serie 30 Rock e Unbreakable Kimmy Schmidt.

Maggie Moore(s) sarà ambientato in una polverosa città nel deserto dove non accade mai nulla e il capo della polizia, improvvisamente, si ritrova alle prese con gli omicidi di due donne che hanno lo stesso nome.

L'attore John Slattery aveva debuttato in veste di regista nel 2014 con il film God's Pocket, con star John Turturro, Philip Seymour Hoffman, Christina Hendricks e Richard Jenkins.

La sceneggiatura del nuovo lungometraggio sarà firmata da Paul Bernbaum, già autore di Hollywoodland che aveva come star Diane Lane, Ben Affleck e Adrien Brody.

Jon Hamm, prossimamente, ritornerà sul grande schermo in occasione di Top Gun Maverick e recentemente è stato uno dei protagonisti di Wild Mountain Thyme.

Tina Fey, invece, è stata una delle doppiatrici della versione originale di Soul e prossimamente sarà la co-conduttrice della cerimonia di consegna dei Golden Globe accanto ad Amy Poehler.