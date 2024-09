Jon Bon Jovi ha salvato una donna che stava per buttarsi da un ponte

La rock star Jon Bon Jovi è l'eroe del giorno. Il cantante di Livin' on a Prayer ha soccorso una donna in difficoltà che stava per buttarsi da un ponte convincendola a desistere dai suoi progetti suicidi. Il fatto è accaduto a Nashville, sul Seigenthaler Pedestrian Bridge, dove il rocker stava girando un video, come rivela Fox News Digital.

"Un ringraziamento a @jonbonjovi e alla sua squadra per aver aiutato una donna sul ponte Seigenthaler Ped martedì sera", hanno condiviso su X i funzionari del dipartimento di polizia metropolitana di Nashville. "Bon Jovi l'ha convinta a scendere dalla sporgenza sul fiume Cumberland per mettersi in salvo."

Il capo della polizia John Drake ha aggiunto nella dichiarazione: "Tutti noi siamo necessari per aiutarci a vicenda a stare al sicuro".

Il rocker dal cuore d'oro

Jon Bon Jovi non è nuovo alle buone azioni. Il cantante ha creato la JBJ Soul Foundation in 2006, con l'obiettivo di "riconoscere e massimizzare il potenziale umano delle persone colpite dalla fame, dalla povertà e dai senzatetto, offrendo assistenza nella creazione di programmi che forniscano cibo e alloggi a prezzi accessibili, sostenendo al contempo i servizi sociali e i programmi di formazione professionale".

Quella che era nata come una piccola associazione a Philadelphia, da allora si è espansa in 12 stati, servendo migliaia di persone, inclusi giovani e veterani, secondo l'organizzazione no-profit. "La missione ampliata della Soul Foundation aiuta coloro che hanno bisogno di un pasto caldo e nutriente e ora gestisce tre JBJ Soul Kitchen nel New Jersey", si legge in un comunicato della fondazione.