Joker 2, Margot Robbie su Lady Gaga come prossima Harley Quinn: 'Non ne abbiamo parlato, ma so che spaccherà'

Mentre il potenziale futuro di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn rimane incerto, l'attrice offre totale sostegno e supporto a Lady Gaga che interpreta una nuova incarnazione del personaggio in Joker: Folie à Deux.

Parlando con Variety durante i Golden Globe 2024, a Robbie è stato chiesto cosa pensa dell'Harley Quinn di Lady Gaga. Da parte sua, Robbie ha espresso quanto fosse sicura che Gaga avrebbe "spaccato tutto" con la sua interpretazione del popolare personaggio DC.

"Oh mio Dio, ma so che spaccherà. Stai scherzando? Sarà fantastica! Non vedo l'ora di vederlo... in realtà non le ho ancora parlato. Quasi non voglio saperlo così posso conservarmi la sorpresa per quando andrò a vedere il film", ha detto La star di Suicide Squad e Birds of Prey.

Harley Quinn come potrebbe tornare nel DC Universe il personaggio di Margot Robbie?

Margot Robbie tornerà come Harley Quinn?

Queste osservazioni seguono i recenti commenti di Robbie che mettono in dubbio il suo potenziale ritorno nei panni di Harley Quinn. L'attrice ha interpretato Harley in molti film del DCEU ma mentre si conferma che il suo co-protagonista di The Suicide Squad - Missione Suicida, John Cena riprenderà i loro ruolo per il DCU, non è ancora chiaro se anche la star di Barbie tornerà a intepretare la fidanzata di Joker.

Ricordiamo che Joker: Folie à Deux, e di conseguenza la Harley di Gaga, non faranno parte del DCU di Gunn ma di un altro universo completamente slegato.