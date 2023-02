Jojo Siwa: la celebre youtuber sarà la protagonista dell'horror All My Friends Are Dead

Jojo Siwa sarà la protagonista di All My Friends Are Dead, nuovo film horror che sembra promettere violenza, morte e un certo tipo di morbosità.

Jojo Siwa, conosciuta soprattutto per essere una youtuber e ballerina americana, sarà la protagonista dell'horror All My Friends Are Dead diretto da Marcus Dunstan (sceneggiatore di Saw 3D). Nel cast troviamo anche Jade Pettyjohn, con Film Mode che detiene i diritti in internazionali sulla produzione di Roundtable Entertainment e sta acquistando il film all'EFM (European Film Market). La notizia è stata riportata in esclusiva da Deadline.

In base a quello che sappiamo questo All My Friends Are Dead si distingue dal film omonimo su Netflix, seguendo un gruppo di amici del college (tra cui Jojo Siwa e Jade Pettyjohn) intenzionati a partecipare al più grande festival musicale dell'anno. Il tanto atteso fine settimana di festa, però, prende rapidamente una brutta piega quando i membri del gruppo vengono uccisi uno a uno. Presto scoprono che ciascuna delle loro morti corrisponde a uno dei sette peccati capitali.

Scritto da Josh Sims e Jessica Sarah Flaum, le riprese del film inizieranno in Canada da questa primavera e il casting per gli altri protagonisti è ancora in corso.

"Sono così grata di avere l'opportunità di lavorare al film in uscita All My Friends Are Dead", ha dichiarato Jojo Siwa (tramite Deadline). L'attrice ha aggiunto: "Si tratta di un progetto così diverso da quello che ho fatto in precedenza; adoro i film horror e non vedo l'ora di iniziare la produzione! Sono inoltre entusiasta di lavorare di nuovo con Jade. Abbiamo lavorato insieme quando eravamo più giovani e non vedo l'ora di farlo di nuovo".