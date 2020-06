Johnny Dorelli sarà il padre di Vittorio Sgarbi in un film di Pupi Avati

Dopo gli anni di silenzio, Johnny Dorelli torna sul grande schermo in un nuovo film di Pupi Avati, interpretando il padre di Vittorio Sgarbi.

Il regista Pupi Avati ha recentemente rivelato che girerà un nuovo film, in cui potremmo vedere il ritorno di Johnny Dorelli al cinema, nei panni del padre di Vittorio Sgarbi, il farmacista Giuseppe Sgarbi.

Pupi Avati ha raccontato, mentre era ospite in una puntata di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, che vorrebe far partire le riprese i primi d'agosto del suo nuovo film, in cui tratterà la storia dei genitori di Elisabetta Sgarbi e Vittorio Sgarbi:

"Questo sarà un film sui genitori di Vittorio ed Elisabetta Sgarbi, che hanno avuto un matrimonio di 65 anni" - ha detto il regista - _"Il padre di Vittorio Sgarbi, Giuseppe, sarà interpretato da Johnny Dorelli nella versione adulta, mentre il padre da giovane verrà interpretato da Fabrizio Gifuni. La moglie, Rina Cavallini, da adulta sarà Stefania Sandrelli, da giovane Isabella Ragonese, ed Elisabetta Sgarbi la farà Chiara Caselli. Immancabile, poi, Alessandro Haber".

