Vittorio Sgarbi portato di peso via dall'Aula: nuovo show a Montecitorio (VIDEO)

Vittorio Sgarbi, oggi a Montecitorio, ha dato ancora spettacolo quando è stato portato di peso via dall'Aula per non aver rispettato il volere della vice presidente della Camera, Mara Carfagna, che l'aveva appena espulso.

Dopo bagarre scoppiata a @Montecitorio per dure parole di Sgarbi verso la magistratura e le pesanti offese verso la collega Bartolozzi, la Presidente @mara_carfagna chiede ad assistenti parlamentari di allontanarlo. La resistenza passiva di @VittorioSgarbi è visibile nel video. pic.twitter.com/upauwpNXKt — Patrizia Prestipino (@patriziaprestip) June 25, 2020

Come mostra il video, era in corso l'esame del Decreto Giustizia - che ha poi avuto l'approvazione definitiva - alla Camera, ma Vittorio Sgarbi ha attaccato così duramente la magistratura, e lanciato tali offese alla deputata Bartolozzi, da aver attirato prima i rimproveri di Mara Carfagna, poi, a seguito di nuovi insulti di cui è stata oggetto anche la vice presidente, addirittura la notifica di espulsione.

"Ha trasformato quest'Aula in uno show" ha osservato la Carfagna, invitandolo così a lasciare la sua postazione. Per ben due volte, però, Vittorio Sgarbi ha trovato "rifugio" prima tra i banchi di Fratelli d'Italia, poi tra quelli della Lega. Così la vice presidente si è vista costretta a chiedere l'intervento degli addetti alla sicurezza, che hanno portato Sgarbi via dall'Aula di peso. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha espresso solidarietà a nome del Governo: "Esprimo solidarietà alla deputata Bartolozzi e alla vicepresidente Carfagna a nome del Governo".