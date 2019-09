Johnny Depp a Venezia 2019: le foto

Il divo Johnny Depp a Venezia 2019 tra fotografi e fan urlanti per presentare il film di Ciro Guerra Waiting for the Barbarians.

Johnny Depp superstar della penultima giornata di Venezia 2019, atteso da numerosi fan e curiosi. In fondo a questa news potete vedere le foto!

Mostrando una resistenza al limite dell'impossibile un nutrito gruppo di fan si sono accampati fin dalla tarda notte di ieri, sfidando vento e intemperie varie solo per avere l'occasione di vedere lui: Johnny Depp. Il divo è arrivato al lido stamane per la presentazione dell'ultimo film in concorso Waiting for the Barbarians di Ciro Guerra. L'attore, e musicista, è arrivato in conferenza annunciato dalle urla di qualche fan (e giornalista) che lo attendevano all'entrata della sala. Durante il photocall Depp si è fatto attendere e prima di lui sono arrivati Mark Rylance, Gana Bayarsaikhan e il regista Ciro Guerra. A evento quasi terminato un sussulto dei fotografi ha annunciato finalmente il suo arrivo permettendo così la foto di gruppo e qualche scatto singolo.

Il film di Ciro Guerra - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Waiting for the Barbarians - è la storia di un magistrato di un avamposto nel deserto responsabile dei rapporti tra locali e barbari finché l'arrivo di una guarnigione dell'impero non turba il precario equilibrio esercitando il potere con violenza e prevaricazione.