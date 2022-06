Johnny Depp: le vendite di Sauvage di Dior salgono quasi del 50%

La richiesta e le vendite della fragranza Sauvage di Dior sono aumentate quasi del 50% durante il processo per diffamazione che vede come protagonisti Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard: l'attore è il volto di Sauvage, una delle fragranze più richieste al mondo, secondo quanto riportato da Hey Discount.

Le ricerche su Google relative alla fragranza sono aumentate del 48%: da 823.000 ricerche nel mese di marzo a 1,2 milioni in aprile, mese in cui ha avuto inizio il famigerato processo per diffamazione. Secondo le statistiche le visualizzazioni di TikTok inerenti a Sauvage sono aumentate del 63% nello stesso lasso di tempo, periodo in cui la piattaforma è stata sopraffatta dai video relativi al processo.

Recentemente Sauvage, le cui vendite stanno aumentando progressivamente, è stata nominata la seconda fragranza più popolare al mondo, seconda soltanto al Baccarat Rouge 540 della Maison Francis Kurkdjian. La star di Pirati dei Caraibi sta attualmente facendo causa alla sua ex moglie per diffamazione e sta chiedendo all'attrice un risarcimento di 50 milioni di dollari per il suo editoriale pubblicato sul Washington Post.

Nell'articolo del 2018, Amber Heard ha descritto la sua presunta esperienza in quanto vittima di abusi domestici per mano di Johnny Depp. Il team legale dell'attore sostiene che Amber lo abbia accusato ingiustamente e che, in realtà, sia sempre stata lei l'unica persona violenta della coppia.