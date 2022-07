Johnny Depp vende la sua collezione di opere d'arte per 3,6 milioni di dollari

Johnny Depp ha appena venduto la sua collezione di opere d'arte di debutto per ben 3,6 milioni di dollari: tutti i 780 pezzi in questione sono stati acquistati in poche ore.

Nonostante sia ancora coinvolto nella battaglia legale contro l'ex moglie Amber Heard, Johnny Depp ha appena venduto una serie di meravigliose opere d'arte: la sua collezione di debutto è stata acquistata per ben 3,6 milioni di dollari attraverso Castle Fine Art.

L'attore, 59 anni, ha pubblicato una collezione in edizione limitata di 780 pezzi, che è stata venduta in poche ore: le singole immagini sono state comprate per 4.800 dollari e il portfolio completo di quattro immagini è stato acquistato per ben 18.000 dollari americani.

La collezione era incentrata su un tema chiamato "Friends & Heroes" e comprendeva pezzi in stile pop-art in cui l'attore aveva ritratto Bob Dylan, Keith Richards, Elizabeth Taylor, Al Pacino e molti altri. Basandosi su persone che ha conosciuto nel corso della sua vita e altre che lo hanno ispirato artisticamente, l'attore ha realizzato delle opere che sono un riflesso intimo e personale del carattere delle suddette celebrità.

"Ho sempre usato l'arte per esprimere i miei sentimenti e per riflettere su coloro che contano di più per me, come la mia famiglia, gli amici e le persone che ammiro. I miei dipinti circondano la mia vita, ma fino ad ora li ho tenuti per me e mi sono auto-limitato. Nessuno dovrebbe mai imporsi dei limiti", ha affermato Johnny Depp tramite la pagina informativa di Castle Fine Art.