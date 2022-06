Johnny Depp: il suo villaggio in Provenza è ancora in vendita (FOTO)

Johnny Depp ha messo in vendita un intero villaggio in Provenza: il luogo, il cui prezzo ammonta a 45 milioni di euro, è semplicemente magico e rispecchia la personalità dell'attore.

Johnny Depp, sebbene sia uscito vittorioso dalla causa per diffamazione che l'amatissimo attore ha intentato contro l'ex moglie Amber Heard, sta ancora vendendo il suo villaggio francese, situato in Provenza, alla cifra mozzafiato di 45 milioni di euro.

La proprietà comprende un ristorante privato, chiamato Chez Marceline, due piscine, uno skate park, una palestra, una cantina per conservare i vini e un atelier artistico: scelte piuttosto ovvie considerando che Depp è da sempre un amante del vino rosso e un pittore estremamente talentoso.

Il villaggio si trova nei pressi di Plan-de-la-Tour, nel dipartimento del Var, in Provenza, a pochi chilometri da Saint-Tropez. Essendo una delle zone più caratteristiche del Sud della Francia, la star non è l'unica ad averla scelta come casa: Brigitte Bardot vive ancora in zona e Brad Pitt e Angelina Jolie avevano acquistato il famoso Chateau Miraval, la cui quota dell'attrice è stata venduta a un magnate russo.

Le foto che potete vedere sopra sono state diffuse da alcune agenzie immobiliari di lusso ma è stato lo stesso Johnny Depp a mostrare ai suoi milioni di fan su Instagram la sua meravigliosa tenuta, che rispecchia in tutto e per tutto la personalità dell'attore.