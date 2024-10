Nella giornata di sabato 26 ottobre 2024 alla Festa del Cinema di Roma 2024 verrà premiato Johnny Depp, mentre poche ore prima si concluderà l'edizione 19 con la cerimonia di chiusura condotta da Geppi Cucciari. Anche nell'ultima giornata spazio a numerose premiazioni come quella di Conclave, il thriller diretto da Edward Berger.

Il premio a Depp

Alle ore 21.30, presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, l'attore Johnny Depp riceverà il premio alla carriera, in occasione della presentazione di Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia, la sua seconda opera da regista dopo l'esordio avvenuto nel 1997 con Il coraggioso. Il film segue settantadue ore nella vita di Amedeo Modigliani, Modì per i francesi. A Parigi, nel 1916, il pittore è in fuga dalla polizia: vorrebbe abbandonare la città dove ha vissuto a lungo, mentre gli amici Utrillo e Soutine e la musa Beatrice Hastings cercano di convincerlo a restare e a continuare a dipingere. Attraverso una notte di allucinazioni e di incontri, con l'amico mercante d'arte e con un collezionista americano, la sua storia cambia.

Al Pacino è interprete e produttore del lungometraggio, basato sulla commedia "Modigliani" di Dennis McIntyre e adattato da Mary e Jerzy Kromolowski, mentre Riccardo Scamarcio ne è protagonista.

Depp sul set di Modi

L'anteprima di Conclave

In Sala Sinopoli, alle ore 18.30, verrà presentato Conclave di Edward Berger, un thriller tratto dal bestseller del 2016 di Robert Harris, sceneggiato dallo stesso scrittore con Peter Straughan (La talpa, Il cardellino). Un papa molto amato muore all'improvviso; il decano cardinale Lawrence deve organizzare e presiedere il conclave che eleggerà il nuovo pontefice, e i centodiciotto cardinali più potenti della chiesa cattolica si chiudono in Vaticano per le votazioni. Lawrence, interpretato da Ralph Fiennes, deve destreggiarsi tra giochi di potere, intrighi, alleanze e deve lui stesso scegliere tra una chiesa illuminata e una tradizionalista mentre un segreto emerge a poco a poco dagli ultimi atti del Papa.

La cerimonia di chiusura

Alle ore 17, nella Sala Petrassi, si svolgerà la cerimonia di chiusura della diciannovesima edizione della Festa con la conduzione, per il terzo anno consecutivo, di Geppi Cucciari.

Si potranno quindi scoprire i premi assegnati dalla giuria composta dal regista, sceneggiatore e produttore Pablo Trapero, dalla montatrice Francesca Calvelli, dall'attrice Laetitia Casta, dalla produttrice Gail Egan e dallo scrittore e sceneggiatore Dennis Lehane.

I titoli del Concorso Progressive Cinema verranno premiati con: Miglior Film, Gran Premio della Giuria, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Premio "Monica Vitti" alla Miglior attrice, Premio "Vittorio Gassman" al Miglior attore e il Premio speciale della Giuria, a scelta fra le categorie fotografia, montaggio e colonna sonora originale.

I giovani autori saranno inoltre protagonisti con il Premio alla Miglior Opera Prima, riconoscimento assegnato da una giuria presieduta dalla regista e sceneggiatrice Francesca Comencini, dalla produttrice, compositrice e scrittrice Kaili Peng e dall'attore Antoine Reinartz.

Sarà infine annunciato il film vincitore del Premio del Pubblico FS, Official Sponsor della Festa, scelto dagli spettatori tra i titoli del Concorso Progressive Cinema.

Le ultime proiezioni

Alle ore 20.30 la sala Petrassi ospiterà la proiezione di Storia di una notte di Paolo Costella, tratto dal romanzo "Nelle migliori famiglie" di Angelo Mellone e con un cast composto, tra gli altri, da Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Luigi Diberti e Stefania Casini.

Alle ore 20 il Teatro Studio Gianni Borgna proporrà Les Femmes au balcon, presentato nella sezione di mezzanotte del Festival di Cannes: una commedia horror molto femminista diretta da Noémie Merlant, la protagonista di Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma, qui cosceneggiatrice.

Il programma del MAXXI

Alle ore 16 verrà presentato Persone di Carlo Augusto Bachschmidt che affronta lo stigma della diversità di fronte alla "violenza istituzionale", in occasione del centenario dalla nascita di Franco Basaglia.

Successivamente, alle ore 18.30, si svolgerà la proiezione Piena di grazia di Andree Lucini. Al suo esordio, la regista (anche sceneggiatrice con Désirée Manetti) racconta un mondo antico che sopravvive nel presente attraverso gli occhi di bambine che si avvicinano all'adolescenza, affrontando temi universali e attuali.

In serata, alle ore 20.30, si concluderanno le proiezioni con Ultimo biglietto per l'arca di Noè di Viviana Di Russo e Riccardo Di Russo che portano lo spettatore nelle zone inaccessibili al visitatore di un moderno zoo - come il Bioparco di Roma - per scoprire i meccanismi di una realtà semisconosciuta che ha ereditato "lo spirito di Noè".

Il titoli proposti alla Casa del Cinema

Alle ore 21 si svolgerà la proiezione de Lamerica di Gianni Amelio, a trent'anni dalla sua uscita in sala nella versione restaurata da Fondazione Cineteca di Bologna in collaborazione con RTI-Mediaset e Infinity+ con il sostegno di MiC, presso il laboratorio L'Immagine Ritrovata.

Nel pomeriggio spazio anche a due proiezioni, a ingresso gratuito, della retrospettiva "Gocce di cinema", organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma in collaborazione con Acea: in programma ci saranno Lightning Over Water di Wim Wenders e Nicholas Ray (ore 16.30) e Nostalghia di Andrej Tarkovskij (ore 18.30).

Gli eventi

Save the Children alle ore 17.30 presenterà presso il Teatro Studio Gianni Borgna dell'Auditorium Parco della Musica, il documentario Fuori dai margini, che racconta le vite di bambine, bambini e adolescenti nelle aree svantaggiate e prive di servizi di tutta Italia, ma soprattutto mette in luce la loro voglia di costruirsi un futuro migliore. Elodie, Ambasciatrice dell'Organizzazione, sarà la madrina dell'iniziativa e protagonista del Red Carpet, assieme ai giovani che hanno preso parte al documentario e a Claudio Tesauro, Presidente dell'Organizzazione.

Presso il Teatro Olimpico alle ore 21, A.C.M.F. (Associazione Compositori Musiche per Film) presenta invece l'evento musicale "Cinema in Concerto" dedicato alle colonne sonore. Dirette dal Maestro Alessandro Molinari e alla presenza di molti degli autori, saranno eseguiti brani di Braga & Bossi, Buonvino, Caputo, Capogrosso, Catalano, Farri, Fornaci, Fresa, Guastella, Guerra, Mainetti, Marianelli, Marchitelli, Mechelli, Molinari, Morricone, Nair, Nervi, Nunzi, Piccioni, Pivio & Aldo De Scalzi, Piotta, Reali, Roberto, Sakamoto. L'evento si svolgerà con il sostegno di Nuovo Imaie, Digital Records e degli editori Alabianca, Bixio, Cam Sugar, Curci, Emergency, Flipper, FM Records.