Johnny Depp si è riunito con il suo avvocato Camille Vasquez in Europa (VIDEO)

Come testimonia un video divenuto virale online, Johnny Depp si è recentemente riunito con il suo avvocato, Camille Vasquez, nel backstage di un concerto rock che ha avuto luogo in Europa.

Johnny Depp si è recentemente riunito con Camille Vasquez, il suo avvocato nel processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard: i due sono stati filmati nel backstage di un concerto rock dell'attore e i fan hanno notato che l'outfit di Camille era semplicemente perfetto per l'occasione.

Come sappiamo, Depp ha vinto il processo e Amber è stata dichiarata colpevole per tre capi di imputazione per diffamazione e condannata a pagare ben 10 milioni di dollari. La Vasquez è diventata famosa a causa del provvedimento legale, in parte anche grazie alle voci (in seguito smentite) secondo cui lei e l'attore si starebbero frequentando.

I due si sono recentemente riuniti durante uno show di Jeff Beck a Praga e il video del momento tanto atteso dai fan è immediatamente diventato virale su Instagram: secondo alcuni è stato quasi difficile riconoscere Camille senza il suo consueto outfit da avvocato con cui siamo tutti abituati a vederla.

Come era stato riportato in precedenza Camille Vasquez, che presumibilmente è ancora nel team legale di Johnny Depp, si è recata in Europa per festeggiare sontuosamente il suo 38esimo compleanno in compagnia della star e del suo fidanzato.