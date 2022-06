Johnny Depp: Jeff Beck rivela che il loro primo album insieme uscirà quest'estate

Il giorno dopo che una giuria ha assegnato a Johnny Depp 15 milioni di dollari nella sua causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard, il leggendario Jeff Beck ha annunciato che il loro primo album insieme uscirà quest'estate, mentre i due continuano a suonare in varie location britanniche.

Un portavoce di Beck ha confermato che il titolo e la data di uscita ufficiale dell'album saranno annunciati presto. "Ho incontrato questo ragazzo cinque anni fa e da allora non abbiamo mai smesso di ridere. In realtà abbiamo fatto un album. Non so come sia successo. Uscirà a luglio", ha detto Beck alla folla del Sage Gateshead di Gateshead, in Inghilterra.

Durante lo show Depp si è unito a Beck sul palco per una serie di canzoni che includevano cover di "Little Wing" di Jimi Hendrix e "What's Going On" di Marvin Gaye così come la canzone di John Lennon intitolata "Isolation", una cover pubblicata dai musicisti nel 2020.

Dopo aver rilasciato la loro versione della canzone di Lennon del 1970 verso l'inizio del lockdown dovuto al COVID-19, Beck ha rilasciato una dichiarazione: "Johnny e io stiamo lavorando insieme da un po' e abbiamo registrato questo album l'anno scorso. Non ci aspettavamo di pubblicare una canzone così presto, ma visti i giorni duri che le persone stanno attraversando in questi tempi difficili, abbiamo deciso che potrebbe essere il momento giusto".