Johnny Depp: i fan guardano per 24 ore i suoi film in suo sostegno e contro Amber Heard

I fan di Johnny Depp hanno dato vita ad una maratona di suoi vecchi film, durata 24 ore, per mostrare il proprio sostegno all'attore e in risposta a Amber Heard, in onda su CBS All Access.

Questa settimana i fan di Johnny Depp hanno scelto di guardare per 24 ore alcuni suoi vecchi film, mostrando così il proprio sostegno all'attore in questa fase delicata della sua vita privata e professionale. Nella stessa giornata, su CBS All Access debuttava The Stand, la serie tv con Amber Heard.

Gli ultimissimi anni non sono stati tra i più semplici per Johnny Depp che, soprattutto a causa delle vicende legali che lo hanno visto contrapposto alla sua ex moglie, Amber Heard, si è ritrovato a fare i conti con alcuni risvolti a dir poco spiacevoli dal punto di vista professionale, come nel caso dell'allontanamento dai franchise di Animali Fantastici e Pirati dei Caraibi. L'attore ha potuto però fare costantemente affidamento sul sostegno dei propri fan, che sono da sempre tantissimi, pronti anche in questi giorni a dimostrargli tutto l'affetto del mondo. Il 17 dicembre, infatti, i sostenitori di Johnny Depp hanno celebrato la carriera dell'attore guardando alcuni dei suoi migliori film e partecipando così ad un'iniziativa social durata ben 24 ore. Utilizzando gli hashtag #DeppMovieNight e #Deppcember, sono spuntati online migliaia di post che testimoniavano come i fan stessero guardando diversi film di Depp, uno dietro l'altro. "Preparati per i festeggiamenti di #DeppMovieNight il 17 di #Deppcember. 24 ore di streaming dei tuoi film preferiti di Johnny Depp con i tuoi amici e famigliari per mostrare che #WeStandWithJohnnyDepp", ha twittato un fan, includendo nel post anche un biglietto virtuale per dare inizio alla maratona di film di Depp.

Considerata la quantità di bei titoli che compongono la filmografia dell'attore, i fan hanno avuto l'imbarazzo della scelta nel momento in cui hanno dovuto selezionare i film da guardare. "Ho iniziato #Deppcember con questo classico", ha scritto un fan, condividendo un fermo immagine di Buon compleanno, Mr. Grape. "Sto iniziando #DeppMovieNight con Charlie e la fabbrica di cioccolato", scrive un altro utente, mentre un altro ancora ha twittato: "Inizio la mia #DeppMovieNight con Transcendence. Non l'ho mai visto prima e questo mi sembrava il momento perfetto per farlo".

L'iniziativa, però, non ha avuto luogo in un giorno qualsiasi. Nelle stesse ore in cui tutto questo avveniva, infatti, su CBS All Access debuttava The Stand, la miniserie che vede nel cast anche Amber Heard, l'ex moglie di Depp, considerata dai suoi fan come la causa primaria di tutti i suoi recenti guai.