Johnny Depp ha dato dei consigli ad una pub manager incinta: "Nessuno di noi riusciva crederci"

Lauren Whittington ha riferito che Johnny Depp ha lasciato il pub 'circa un'ora prima del verdetto' e che 'le ha dato una serie di consigli sulla gravidanza e su come vivere la nascita della figlia'.

Una pub manager incinta ha rivelato i dettagli relativi ad una conversazione personale che ha avuto con Johnny Depp poco prima della sua vittoria in tribunale: durante un'intervista con ITV News Tyne Tees, pubblicata giovedì, Lauren Whittington ha ricordato che Depp, 58 anni, ha visitato la Bridge Tavern di Newcastle, in Inghilterra.

"Nessuno di noi riusciva crederci", ha detto la Whittington all'outlet, aggiungendo che l'attore di Pirati dei Caraibi "è passato inosservato per forse un'ora prima che qualcuno si rendesse conto che era lui. Era lì insieme e Jeff Beck, erano seduti a mangiare fish and chips in un angolo."

La Whittington ha riferito che Depp "ha notato che ero incinta e mi ha chiesto di quanti mesi ero. Poi mi ha dato alcuni consigli sui pannolini, sulla mancanza di sonno e sulle prime settimane da genitore, dicendo che mia figlia sarà il regalo più grande che io abbia mai ricevuto e che non conoscerò un amore così finché non la guarderò negli occhi per la prima volta".

"Mi ha anche parlato dei suoi figli, che ora sono cresciuti, e di quanto sia magico essere un genitore", ha concluso la pub manager. "Depp se n'è andato circa un'ora prima del verdetto, ha detto di aver ricevuto una chiamata Zoom sul processo. Gli abbiamo augurato buona fortuna e lo abbiamo ringraziato per essere stato così gentile".