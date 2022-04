Johnny Depp vs Amber Heard: un testimone fuma e inizia a guidare durante la testimonianza

Durante una delle ultime udienze del processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard, Alejandro Romero, l'ex portiere del condominio dell'attore a Los Angeles, ha iniziato a fumare e a guidare durante la sua deposizione pre-registrata suscitando l'ilarità dei presenti in aula.

La testimonianza semplicemente esilarante è stata filmata, con Romero seduto nella sua macchina, nel gennaio 2021 e ad un certo punto l'ex portiere ha rivelato di essere frustrato a causa del processo, dichiarando: "So che mi avete inviato i documenti da rivedere e, sarò onesto con voi, non volevo esaminarli perché è passato così tanto tempo".

Romero ha aggiunto che è stato molto stressato in passato a causa dei problemi giudiziari delle star e che non voleva saperne più niente: "Sono stanco... non voglio occuparmi di questo caso giudiziario... tutti hanno i loro problemi nella vita e io non voglio più perdere tempo con queste cose".

Durante la sua testimonianza, Romero ha improvvisamente tirato fuori una sigaretta elettronica e ha iniziato a fumare per poi mettersi a guidare l'auto nel bel mezzo della sua deposizione. Dopo che il video è stato riprodotto, l'avvocato di Amber Heard, Elaine Bredehoft, ha detto che la sua è stata "la deposizione più bizzarra di sempre", al che il giudice Penney Azcarate ha aggiunto: "Una cosa mai vista prima".