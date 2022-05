Johnny Depp vs Amber Heard: Kate Moss testimonierà al processo

Kate Moss testimonierà questo mercoledì al processo per diffamazione che Johnny Depp ha intentato contro l'ex moglie Amber Heard: è stato annunciato oggi e sembra proprio che gli avvocati dell'attore si stiano preparando alla fase finale del procedimento che sta avendo luogo nel tribunale di Fairfax in Virginia.

La testimonianza della Moss è un vero e proprio colpo di scena per quanto concerne il processo: la Heard, durante la sua deposizione della scorsa settimana, al fine di giustificarsi per essersi scagliata contro Johnny ha dichiarato di aver pensato a Kate temendo che Depp stesse per spingere giù per le scale sua sorella Whitney Henriquez.

Durante il processo contro il "The Sun", che ha avuto luogo nel 2020 a Londra, la star di Aquaman aveva sostenuto di aver sentito dire che Depp aveva spinto la celeberrima modella, buttandola giù da una rampa di scale durante un litigio che aveva avuto luogo negli anni Novanta.

Già nel 2020, sia Johnny Depp che i suoi avvocati avevano sostenuto che si trattasse di una bufala, un'invenzione di Amber Heard, e adesso sarà Kate Moss in persona a raccontare la sa versione dei fatti. La supermodella testimonierà tramite videoconferenza e, con tutta probabilità, parlerà a favore di Depp.