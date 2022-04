Johnny Depp e Amber Heard: "Erano coinvolti in abusi reciproci", afferma la terapista della coppia

La terapista che Johnny Depp e Amber Heard hanno consultato più volte nel 2015, durante delle sessioni lunghe fino a 3 ore e mezza, ha testimoniato che la coppia era coinvolta in "abusi reciproci" e che Depp era molto più silenzioso dell'attrice durante le loro sedute.

La testimonianza di Laurel Avis Anderson è stata ascoltata dai giurati durante il terzo giorno del processo per diffamazione da 50 milioni di dollari in corso a Fairfax, in Virginia. Depp ha citato in giudizio la Heard per aver pubblicato un editoriale, relativo al loro divorzio del 2016, in cui l'attrice alludeva a delle presunte violenze domestiche che avrebbe subito per mano della star di Pirati dei Caraibi.

Ls Anderson ha testimoniato, tramite deposizione video, di aver visto la coppia diverse volte tra l'ottobre e il dicembre del 2015: a quanto pare le sessioni erano spesso tempestose e entrambi gli attori minacciavano più volte di andarsene durante queste lunghe conversazioni.

"Johnny Depp era molto più calmo e silenzioso e riusciva a controllarsi mentre Amber Heard era costantemente su di giri, alzava la voce e non gli permetteva mai di esprimere la sua opinione. Minacciavano più volte di andarsene e quando erano soli, a mio modo di vedere, vivevano quella che io definirei come una situazione di abusi reciproci", ha spiegato la terapista.