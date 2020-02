Johnny Depp: Amber Heard chiese il divorzio a 3 giorni dalla morte della madre dell'attore

Amber Heard ha presentato richiesta di divorzio dal marito Johnny Depp mentre questi era in lutto per la morte della madre, avvenuta 3 giorni prima.

L'attrice Amber Heard ha presentato istanza di divorzio dall'ex coniuge Johnny Depp a soli 3 giorni dal lutto che lo aveva colpito, la perdita della madre Betty Sue.

Oltre alle reciproche accuse di violenza domestica, uno dei tanti rumors che hanno accompagnato la turbolenta vita coniugale dei due attori riguardava la voce secondo la quale la madre di Depp non fosse favorevole al matrimonio del figlio con la Heard.

La donna è venuta a mancare all'età di 81 anni dopo una lunga malattia, e la Heard avrebbe presentato le carte di divorzio il 23 maggio 2016, mettendo così fine al matrimonio di 15 mesi adducendo incompatibilità caratteriali. L'attrice avrebbe quindi ingaggiato una battaglia legale per supporto sponsale rifacendosi sulla fortuna dell'attore, stimata intorno ai 400M dollari.

Berlino 2020: Johnny Depp in posa al photocall di Minamata

Il celebre Pirata dei Caraibi non ha mai fatto mistero di essere estremamente legato alla madre e alle sorelle, una delle quali, Christi Dembrowski, gestisce anche la sua compagnia di produzione Infinitum Nihil.

Secondo quanto riportato dai media, sia la madre che le sorelle e i figli avuti dal precedente matrimonio di Johnny Depp erano in pessimi rapporti con Amber Heard, e fonti della TMZ affermano che la madre considerasse l'attrice una sorta di manipolatrice in cerca di fortuna e che usasse la relazione con Depp per acquisire maggiore visibilità a favore della carriera.

A contribuire alle (molteplici) cause di rottura della relazione sembra abbia influito anche il trasferimento della madre di Depp nel compound di Los Angeles che l'attore condivideva con l'allora moglie.

La cerchia di intimi di Johnny Depp avrebbe più volte tentato di metterlo in guardia nei confronti di Amber Heard, cercando di convincerlo a tutelarsi con un accordo prematrimoniale, ma l'attore ha ignorato i consigli e rinunciato a ogni forma di accordo. Secondo la legge della California riguardanti le normative familiari, la Heard aveva legalmente diritto alla metà dei guadagni del marito nel corso del matrimonio.

Un portavoce dell'attore ha rilasciato una dichiarazione a seguito dell'istanza di divorzio: "Considerata la brevità del matrimonio in questione e alla luce della recente e tragica scomparsa della madre, Johnny Depp non risponderà a nessuna insinuazione, gossip, menzogna o storia inventata riguardante la sua vita personale".

A fronte di ciò, una fonte di People magazine vicina a AmberHeard ha invece dipinto l'attrice come una nuora devota e premurosa: "Amber è rimasta a fianco di Betty Sue per tutto il decorso della malattia, visitandola regolarmente in ospedale e prendendosi cura di lei".