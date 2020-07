Johnny Depp accusava Amber Heard di averlo tradito con Leonardo DiCaprio e Channing Tatum

Amber Heard, durante l'udienza di oggi in tribunale, ha rivelato che l'ex marito Johnny Depp l'accusava di tradirlo con gli attori con cui lavorava sul set, tra cui Channing Tatum e Leonardo DiCaprio.

Le presunti infedeltà hanno causato non poca tensione nella vita della coppia e coinvolgeva persino gli attori con cui semplicemente effettuava dei provini.

L'attrice ha spiegato davanti al giudice che Johnny Depp era molto geloso e considerava ogni attore che lavorava con lei sul set una "minaccia di tipo sessuale". La star di Aquaman ha raccontato: "Mi ha accusata di avere delle storie d'amore con ognuna della mie co-star, film dopo film: Eddie Redmayne, James Franco, Jim Sturgess, Kevin Costner, Liam Hemsworth, Billy-Bob Thornton, Channing Tatum, anche donne colleghe come Kelli Garner".

Amber Heard sostiene che l'ex marito era convinto che l'avesse tradito persino con gli attori con cui semplicemente aveva fatto un provino, tra cui Leonardo DiCaprio: "Mi tormentava su questa cosa, specialmente quando era ubriaco o aveva assunto sostanze stupefacenti, e aveva dei soprannomi dispregiativi per ognuno dei mie colleghi che considerava una minaccia. Ad esempio Leonardo DiCaprio era 'testadizucca', Channing Tatum era 'testa a patata' e 'Jim Escremento Sturgess'".

In alcuni messaggi, inoltre, Johnny Depp prendeva in giro Amber Heard scrivendo al suo agente che aveva una relazione con 'Mollusk', probabilmente il modo in cui parlava di Elon Musk.

Amber ha poi spiegato che l'ex coniuge le ripeteva che aveva parlato alle persone 'che sapevano tutto' delle sue presunte relazioni extraconiugali. Johnny, inoltre, pretendeva di sapere i dettagli delle scene romantiche che doveva interpretare sul set e spesso si arrabbiava parlando delle scene di sesso: "Otteneva persino delle copie degli script che stavo considerando, senza chiedermelo, per poterli controllare. Le sue regole sono diventate sempre più ferree nel corso degli anni durante i quali siamo stati insieme per quanto riguarda le scene di nudo che considerava accettabili, voleva le descrizioni di ogni dettaglio, ogni aspetto delle scene e di come erano realizzate, imponendo sempre più restrizioni riguardanti ciò che potevo o non potevo fare".

Amber Heard ha quindi iniziato a rinunciare a molti ruoli, ritrovandosi a subire anche delle importanti perdite economiche.