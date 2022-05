Johnny Depp ha accusato Amber Heard di averlo tradito con Eddie Redmayne durante le riprese di The Danish Girl

Amber Heard ha testimoniato che il suo ex marito Johnny Depp una volta l'ha accusata di avere una relazione con il regista di The Danish Girl, Tom Hooper, ed in seguito anche con la star della pellicola: Eddie Redmayne. L'attrice ha preso posizione sul banco degli imputati per il secondo giorno consecutivo durante il processo per diffamazione intentatole dall'ex marito in corso in Virginia.

Durante la sua 'intensa' testimonianza che ha fatto molto discutere, la Heard ha affermato che recarsi a Londra all'inizio del 2015, poco dopo essersi sposata con Depp, per lavorare a "The Danish Girl" ha messo a dura prova la sua relazione con il marito.

"Ho avuto la sensazione che pensasse che stessi andando a letto con il regista ed in seguito con l'attore con cui stavo girando", ha detto l'attrice a proposito del periodo lavorativo che ha passato a Londra, chiarendo che l'attore a cui si riferiva era proprio Redmayne.

"Ovviamente... beh, non ovviamente, ma non era affatto così. Non che significhi qualcosa... però mi prendevo tutte le accuse e dopo un po' le cose tornavano come prima. E poi, la notte prima del mio Viaggio in Australia ha chiamato la mia stanza di hotel, stavo facendo la doccia e Johnny mi ha accusata di essere con qualcuno", ha concluso Amber Heard.