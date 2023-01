John Williams: Steven Spielberg sarà uno dei produttori di un documentario sulla vita dell'artista

Steven Spielberg sarà uno dei produttori di un documentario sul compositore John Williams.

I due artisti hanno collaborato per molti decenni e il nuovo progetto sarà prodotto da Amblin Television, Imagine Documentaries e Nedland Media.

La regia del documentario sarà affidata a Laurent Bouzereau, che ha già firmato alcuni speciali dedicati al dietro le quinte dei film di Steven Spielberg.

Il progetto su John Williams potrà contare su un team di produttori davvero stellari che comprendono Brian Glazer, Ron Howard, Darryl Frank, Justin Falvey, Justin Wilkes, Sara Bernstein, e Meredith Kaulfers.

Il regista di The Fabelmans ha iniziato la sua lunga amicizia e collaborazione con Williams nel 1974, in occasione di The Sugarland Express. Il compositore ha poi firmato le musiche di tutti i lungometraggi del regista con l'eccezione di cinque titoli.

Tra le colonne sonore più amate e apprezzate nate dalla loro partnership ci sono E.T., Lo Squalo, I predatori dell'arca perduta, Jurassic Park e Schindler's List.

John, nonostante avesse annunciato il suo ritiro dal mondo delle colonne sonore, ha ammesso recentemente che non riuscirebbe a dire no a Spielberg: "Steven è molte cose: un regista, un produttore, il capo di uno studio, uno sceneggiatore, un filantropo, un educatore. Ma non è un uomo a cui puoi dire no. Abbiamo sempre detto che andremo in pensione in contemporanea. Se non lo farà, immagino che non potrò farlo nemmeno io. Quindi ora dovrò trovare cosa farò prossimamente".

L'artista ha vinto in carriera ben cinque Oscar.