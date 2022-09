John Williams e Bob Iger nella lista dei Cavalieri Onorari che erano stati approvati da Elisabetta II

John Williams e Bob Iger sono due degli ultimi cavalieri onorari scelti dalla regina Elisabetta II prima della sua morte.

La lista di chi riceverà l'onorificenza è stata svelata nella giornata di venerdì.

Il compositore John Williams è stato scelto per i suoi servizi nel settore della musica, mentre Bob Iger, ex CEO della Disney, per il suo contributo alle relazioni tra Stati Uniti e Regno Unito.

Williams è uno dei compositori più acclamati e apprezzati di sempre e in carriera ha conquistato ben cinque Oscar. Tra le sue colonne sonore più famose ci sono quelle di cult come Lo Squalo, Jurassic Park, Schindler's List, i film di Indiana Jones e Harry Potter, senza dimenticare, ovviamente, E.T. e Star Wars.

Tra i suoi progetti più recenti c'è la nuova collaborazione con il regista Steven Spielberg in occasione di The Fabelmans.

L'artista, recentemente, aveva parlato dell'importanza della musica nella sua vita spiegando: "Mi ha dato la capacità di respirare, la capacità di vivere e capire che c'è altro oltre la vita corporale. Senza essere religioso, che non sono particolarmente, c'è una vita spirituale, una vita artistica, un regno che va oltre la realtà quotidiana. La musica può elevare il pensiero di qualcuno al livello della poesia. Possiamo riflettere su come la musica sia stata necessaria per l'umanità. Mi piace sempre ipotizzare che la musica sia più antica del linguaggio, probabilmente stavamo usando le percussioni e soffiando nelle canne prima che fossimo in grado di parlare, quindi è una parte essenziale della nostra umanità. Mi ha dato la mia vita".