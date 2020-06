John Wayne, via il suo nome da un aeroporto di Los Angeles: "era razzista"

L'aeroporto di Orange County nei pressi di Santa Ana, vicino a Los Angeles, era stato dedicato alla memoria dell'attore John Wayne, ma adesso potrebbe perdere il suo nome a causa del passato razzista dell'icona dei film western.

Il Partito Democratico della Contea di Orange ha inviato una proposta al Consiglio delle autorità di vigilanza della Contea di Orange: vogliono cambiare il nome dell'aeroporto John Wayne.

Presentata da Ada Briceño, presidente del Partito Democratico di Orange County, insieme ai professori della Chapman University Fred Smoller e al Dr. Michael A. Moodian, la proposta "condanna le dichiarazioni razziste e bigotte di John Wayne", a causa del suo essere "suprematista bianco, anti-LGBT e anti-indigeni."

I commenti in questione provengono da un'intervista del 1971 a Playboy Magazine, in cui Wayne affermava di credere nella supremazia bianca e di non "sentirsi in colpa per il fatto che cinque o dieci generazioni fa, queste persone fossero schiave".

John Wayne in una scena di SENTIERI SELVAGGI

"Credo nella supremazia bianca finché i neri non verranno educati a essere responsabili" - aveva dichiarato Wayne - "Non credo nel dare autorità e posizioni di leadership o giudiziarie, alle persone irresponsabili".

Wayne usò anche un insulto omofobo in riferimento al film Un uomo da marciapiede e fece dichiarazioni sprezzanti sui nativi americani.

"Non credo che abbiamo sbagliato a portargli via questo grande paese. Il nostro cosiddetto "furto" nei loro confronti era solo una questione di sopravvivenza" - aveva detto Wayne- "C'era un gran numero di persone che avevano bisogno di una nuova terra e gli indiani stavano cercando egoisticamente di tenerla per sé."

Sebbene ci siano stati precedenti tentativi di rimuovere il nome di John Wayne dall'aeroporto, la proposta mossa adesso dai democratici sostiene che l'attuale "movimento nazionale per rimuovere i simboli e i nomi dei suprematisti bianchi" possa essere un'ottima motivazione perché stavolta possa essere approvata.

John Wayne, protesta negli USA: "Era razzista, non va celebrato all'università"

"È ampiamente riconosciuto che i simboli razzisti producano stress, traumi fisici e psicologici duraturi" - sostiene il partito - "in particolare per le persone di colore e altri gruppi oppressi. La rimozione di simboli razzisti fornirebbe un processo necessario per ricordare gli atti storici di violenza e altresì riconoscere le vittime dell'oppressione".

La proposta cita anche la demografia sempre più diversificata della Contea di Orange come motivo per apportare il cambiamento, affermando che il 79% degli intervistati al sondaggio annuale della Contea di Orange "vede la crescente diversità etnica della contea come una fonte di grande forza"-.

Per quanto riguarda il nome dell'aeroporto, i politici hanno suggerito una soluzione semplice: l'aeroporto di Orange County.