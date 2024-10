John Travolta, la figlia Ella Bleu ricorda la madre Kelly Preston con un toccante post

Ella Bleu Travolta ha ricordato la madre Kelly Preston nel giorno in cui avrebbe compiuto 62 anni. La cantautrice, oggi ventiquattrenne, ha deciso di celebrare pubblicamente il compleanno di Preston condividendo una foto di qualche anno fa.

Accanto alla foto sorridente di Kelly Preston, Ella Bleu Travolta ha deciso di dedicare alcune parole alla madre, scomparsa prematuramente nel 2020 a causa di un cancro al seno. Un breve messaggio, che ha commosso i fan.

Post per il compleanno

"Buon compleanno, mamma. Ti amo" ha scritto Ella Bleu come didascalia dell'immagine. Anche il padre John Travolta ha condiviso un messaggio in omaggio alla defunta moglie nelle storie di Instagram:"Buon compleanno Kelly. Ti amiamo!" ha scritto l'attore.

Il tributo di Ella Bleu Travolta alla madre segue la pubblicazione del singolo Little Bird in suo onore di un paio d'anni fa. Per accompagnare l'emozionante brano, Travolta jr. ha pubblicato un video musicale formato da clip familiari in cui appare insieme ai genitori e al fratello Benjamin.

"Little Bird parla di mantenere quei rapporti puri che hai con le persone che hai perso e di ascoltare davvero te stesso, rimanendo fedele a quella relazione con quella persona. È una sorta di punto di vista di una mamma uccello che parla al suo piccolo uccellino, e semplicemente non lascia che altre interferenze si frappongano, perché i tuoi veri istinti sono sempre stati lì" ha raccontato la cantante nel 2022 presentando il brano "Sono passati un paio d'anni, ovviamente, dalla morte di mia madre, quindi ho potuto osservare l'intera situazione da una prospettiva più distaccata e capire cosa volevo comunicare su di lei, cosa volevo dirle e cosa stavo provando in generale".

Elle Bleu Travolta ha spiegato di aver creato Little Bird come una sorta di celebrazione della vita, una raccolta di alcuni dei suoi ricordi preferiti vissuti in famiglia con John Travolta e Kelly Preston.