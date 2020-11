John Q: il finale del film inizialmente era diverso

Nella sceneggiatura originale di John Q il finale del film era ben diverso da quello che milioni di persone hanno visto sugli schermi delle sale cinematografiche di tutto il mondo, in seguito le ultime sequenze sono state cambiate su richiesta del regista.

John Q: Denzel Washington in una scena del film

Nel copione inizialmente John Quincy Archibald, il personaggio interpretato da Denzel Washington, si sarebbe dovuto uccidere sparandosi un colpo di pistola alla tempia per salvare la vita di suo figlio. Nella pellicola invece, alla fine, John decide di uccidersi in modo da consentire ai medici di prelevare il suo stesso cuore ma viene fermato per miracolo.

Il gesto estremo del signor Archibald viene fortunatamente fermato in tempo però grazie all'arrivo di un organo compatibile destinato a Michael. In seguito John si arrende e viene arrestato dalla polizia divenendo però una sorta di eroe nazionale.

Su Rotten Tomatoes John Q ha un indice di gradimento del 23% basato su 131 recensioni, il consenso critico del sito afferma che "la performance di Washington supera il materiale, ma John Q colpisce il pubblico con il suo messaggio".