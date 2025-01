John Malkovich è il leader di una setta nella prima foto dell'horror Opus, in anteprima al Sundance 2025

La nuca di John Malkovich in una immagine di Opus, misterioso horror targato A24 che avrà la sua anteprima al Sundance 2025 a fine mese.

Un nuovo horror A24 in arrivo sul grande schermo. Si tratta di Opus, pellicola interpretata dalla star di The Bear Ayo Edebiri e da John Malkovich che verrà presentata in anteprima al Sundance 2025. Nella prima foto svelata da USA Today vediamo Malkovich nei panni del leader di una setta molto popolare tra i suoi adepti.

A24 distribuirà Opus nelle sale americane il 14 marzo 2025. La pellicola scritta e diretta da Mark Anthony Green sarà il primo horror di A24 a uscire nel 2025.

Il film è stato descritto come un "horror pop appariscente che racconta un teso esperimento psicosociale del gatto col topo".

La sinossi

In Opus, una giovane scrittrice viene invitata nell'isolata residenza di un leggendario leader di una setta misteriosamente scomparso 30 anni prima. Circondata dal culto della star, fatto di adulatori e giornalisti ubriachi, la donna si ritrova incastrata nel suo piano contorto.

Ayo Edebiri interpreta Ariel, una giornalista audace desiderosa di saperne di più del misterioso personaggio che l'ha invitata nella sua dimora. John Malkovich è effervescente e ipnotico nei panni di Moretti, controverso santone che riappare dopo trent'anni con un colpo di scena. Come anticipato durante l'annuncio del programma del Sundance, il film dovrebbe contenere anche alcuni numeri musicali.

Nel cast troviamo, inoltre, Amber Midthunder, Juliette Lewis, Murray Bartlett, Stephanie Suganami, Young Mazino e Tatanka Means.