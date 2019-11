John Legend è l'Uomo più Sexy al Mondo del 2019 secondo la rivista People

John Legend ha battuto l'attore Idris Elba ed è ufficialmente diventato l'uomo più sexy al mondo secondo la rivista People che ha annunciato di aver assegnato il titolo in questo 2019 al pluripremiato cantante.

La star della musica, che ha quaranta anni, ha conquistato il suo primo Grammy nel 2006 e la sua carriera è in continua ascesa, arrivando a vincere anche Emmy, Oscar e Tony, completando quindi la lista di riconoscimenti conosciuta come EGOT. Il coach del talent show The Voice è sposato con Chrissy Teigen e la coppia ha due figli, Luna e Miles.

John Legend, dopo aver saputo di aver conquistato il titolo di Uomo più sexy al Mondo, ha dichiarato al magazine People: "Ero entusiasta, ma un po' spaventato perché causa molta pressione. Tutti mi analizzeranno per vedere se sono abbastanza sexy da poter avere questo titolo. E sono l'erede di Idris Elba, situazione che non è molto giusta e non è particolarmente bella nei miei confronti".

Il cantante è il trentaquattresimo "vincitore" del riconoscimento assegnato dalla rivista dal 1985 quando venne dato il titolo a Mel Gibson.