Chrissy Teigen e John Legend hanno perso il bambino, lo strazio su Instagram: "Un dolore profondo"

Sulla pagina Instagram di John Legend e sua moglie Chrissy Teigen è stata condivisa la lettera che la coppia ha scritto al piccolo Jack, il bambino che la donna portava in grembo ma che i due hanno perso nelle scorse ore, a seguito di alcune complicazioni.

John Legend e sua moglie, la modella Chrissy Teigen, hanno annunciato su Instagram di aver perso quello che sarebbe stato il loro terzo figlio, Jack. Sul profilo social vediamo anche alcune foto che li ritraggono nel pieno del dolore per questa perdita dovuta ad una serie di complicazioni emerse nei giorni scorsi.

I social, si sa, ormai da tempo equivalgono ad una sorta di caro diario per milioni di persone nel mondo. Ma se da ragazzini i nostri segreti venivano preservati da un lucchetto chiuso a chiave, adesso con i social i "segreti" vengono sbirciati da migliaia di sconosciuti con cui condividiamo gioie e dolori. In questo caso, John Legend e sua moglie hanno scelto di manifestare sui social uno dei dolori più grandi che due genitori possono provare, ovvero quello che segue la perdita di un figlio.

La coppia, sposata dal 2013, era in attesa del suo terzo figlio che si sarebbe così aggiunto ai piccoli Luna Simone e Miles Theodore, nati rispettivamente nel 2016 e nel 2018. Il bambino, però, non è riuscito a fronteggiare una serie di complicazioni, iniziate con l'emorragia che ha visto protagonista la sua mamma nei giorni scorsi. Il piccolo ha lottato come un guerriero ma si è dovuto arrendere, gettando nello sconforto i suoi genitori che hanno condiviso sui social una lettera straziante che accompagna una serie di scatti che li ritrae nel pieno del dolore mentre dicono addio al loro bimbo.

"Siamo scioccati e in quel tipo di dolore profondo di cui senti solo parlare, il tipo di dolore che non abbiamo mai provato prima" si legge nel post. Subito dopo vengono spiegate le cause che hanno portato alla morte del piccolo: "Non siamo mai stati in grado di fermare l'emorragia e dare al nostro bambino i liquidi di cui aveva bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue. Semplicemente non è stato abbastanza". La coppia parla poi della scelta di dare un nome al bambino prima della sua nascita, cosa che invece non era accaduto con i loro precedenti figli: "Non decidiamo mai i nomi dei nostri bambini fino all'ultimo momento possibile dopo la nascita, appena prima di lasciare l'ospedale. Ma noi, per qualche motivo, avevamo iniziato a chiamare questo piccoletto nella mia pancia Jack. Quindi per noi sarà sempre Jack. Jack ha lavorato così duramente per far parte della nostra piccola famiglia, e lo sarà per sempre".

Chrissy Teigen e John Legend si rivolgono poi direttamente al piccolo Jack: "Al nostro Jack: mi dispiace così tanto che i primi momenti della tua vita abbiano incontrato così tante complicazioni che non abbiamo potuto darti la casa di cui avevi bisogno per sopravvivere. Noi ti ameremo per sempre". Parole strazianti che lasciano poi spazio ai ringraziamenti che la coppia invia a tutti coloro che hanno fatto il tifo per la loro famiglia: "Grazie a tutti coloro che ci hanno inviato energie positive, pensieri e preghiere. Sentiamo tutto il vostro amore e vi apprezziamo davvero". La lettera si conclude poi con parole ricche di dolore ma anche di forza, quella necessaria per donare serenità ai piccoli Luna e Miles: "Siamo così grati per la vita che abbiamo, per i nostri meravigliosi bambini Luna e Miles, per tutte le cose incredibili che siamo stati in grado di vivere. Ma ogni giorno non può essere pieno di sole. In questo giorno più buio, ci addoloreremo, piangere. Ma ci abbracceremo e ci ameremo di più e ce la faremo".