John Cena star di Matchbox, film live-action prodotto da Mattel

John Cena, dopo aver avuto un piccolo cameo in Barbie, tornerà nel mondo della Mattel in occasione di Matchbox.

Il progetto si ispira alla linea di automobili giocattoli dell'azienda creata nel 1953 dall'appassionato di macchine Jack Odell e rimasta popolare tra molte generazioni diverse.

I primi dettagli del film

Matchbox sarà prodotto grazie alla collaborazione tra Skydance e Mattel Films e alla regia sarà impegnato Sam Hargrave. La sceneggiatura sarà firmata da David Coggeshall e Jonathan Tropper.

Nel team della produzione, invece, ci saranno David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance, insieme a Robbie Brenner per conto di Mattel Films.

Cena tornerà su un set cinematografico

Per ora non è stato svelato alcun dettaglio relativo al personaggio affidato a John Cena, recentemente protagonista anche della commedia a sfumature action Jackpot! e di Ricky Stanicky, film diretto da Peter Farrelly. L'ex wrestler è attualmente impegnato nelle riprese della seconda stagione della serie Peacemaker e nel 2025 salirà nuovamente sul ring nel suo tour di addio al mondo targato WWE.

Jackpot!: intervista a John Cena, il nuovo re della commedia americana

Il brand della Mattel

Odell ha inventato il brand Matchbox negli anni '50 per risolvere un problema che aveva sua figlia, che aveva il permesso di portare un giocattolo a scuola solo se fosse stato abbastanza piccolo da poter entrare in una scatola di fiammiferi. Quando anche i compagni della bambina hanno iniziato a chiedere le macchinine di piccole dimensioni, Jack ha capito di avere a disposizione un potenziale successo commerciale senza, tuttavia, poter prevedere una longevità tale da superare 70 anni sugli scaffali dei negozi. Attualmente si stima inoltre che vengono vendute due auto Matchbox ogni secondo in varie parti del mondo.