John C. McGinley, dopo Scrubs, collaborerà con Bill Lawrence recitando nella sua serie per HBO

John C. McGinley, dopo essere stato protagonista di Scrubs, lavorerà nuovamente con Bill Lawrence e Matt Tarses in occasione di una nuova comedy sviluppata per HBO che vede coinvolto anche Steve Carell come protagonista e produttore.

La prima stagione del progetto, ancora senza un titolo ufficiale, sarà composta da 10 episodi della durata di 30 minuti che saranno prodotti da Doozer Productions e Warner Bros Television.

Cosa racconterà la prossima comedy HBO

La nuova serie sarà ambientata in un campus universitario e seguirà il complicato rapporto tra un autore e sua figlia. I due personaggi principali saranno interpretati da Steve Carell e Charly Clive.

Nel cast, inoltre, ci saranno anche Danielle Deadwyler e Phil Dunster.

McGinley in Scrubs

John C. McGinley avrà la parte di Walter Mann, il preside dell'Università. Nella comedy cult il personaggio dell'attore aveva iniziato a lavorare come professore universitario verso la fine della storia, elemento che collega i due personaggi.

Il primo episodio dello show è stato scritto da Lawrence e Tarses.

La collaborazione tra l'attore e Bill Lawrence

McGinley si era concesso una pausa dal mondo della recitazione e tornerà quindi su un set collaborando per la terza volta con Lawrence dopo aver avuto la parte del Dottor Perry Cox in occasione di Scrubs e aver recitato nella comedy Ground Floor, andata in onda su TBS e co-creata e prodotta da Lawrence.

John, prossimamente, dovrebbe essere coinvolto anche nel reboot di Scrubs, di cui ABC ha annunciato lo sviluppo nel mese di dicembre.

I protagonisti dello show, compreso Zach Braff, sembrano infatti pronti a tornare nel mondo dei medici che ha conquistato il pubblico televisivo.