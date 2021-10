John Boyega: "Le critiche a Star Wars? Anche Robert Pattinson parla male di Twilight”

John Boyega non capisce perché le persone siano rimaste così sorprese dalle sue critiche al franchise di Star Wars, che gli ha donato popolarità internazionale, quando altri attori di serie A, come ad esempio Robert Pattison con Twilight, hanno fatto commenti denigratori sui franchise che li hanno resi famosi.

Nel 2020, in seguito all'insuccesso di Star Wars: L'ascesa di Skywalker e alle critiche dei fan sulla trilogia sequel della saga, John Boyega ha fatto storcere ulteriormente il naso dei fan quando ha puntato il dito contro i film di Star Wars in cui ha recitato perché avrebbero offerto molte più "sfumature", e dunque più attenzione narrativa, ai personaggi bianchi. "Hanno dato tante sfumature al personaggio di Adam Driver, tutte le sfumature possibili a quello di Daisy Ridley", aveva detto Boyega a British GQ, aggiungendo: "Diciamo la verità. Daisy lo sa. Adam lo sa. Tutti sanno. Non dico nulla di nuovo".

A distanza di tempo, Boyega ha approfittato di una nuova intervista al The Times per parlare delle critiche che lo hanno travolto a seguito delle sue dichiarazioni: "Sono rimasto un po' sorpreso dal fatto che le persone fossero così arrabbiate. Amo Robert Pattinson ma anche lui parla male dei suoi film, quindi perché non posso farlo anche io?". Boyega si riferisce al fatto che Pattinson abbia apertamente preso in giro i film di Twilight che lo hanno reso una superstar internazionale, sostenendo che il suo stipendio fosse basso, che le trame non avessero senso e che fosse "strano" rappresentare qualcosa che non gli piacesse particolarmente.

Nonostante le critiche fatte al franchise di Star Wars, Boyega afferma che la Disney non ha mai risposto. "La Disney non parla di cose del genere", ha detto l'attore, aggiungendo: "A meno che non si tratti di Scarlett Johansson e di una causa legale, non credo che aprano bocca". Boyega ha fatto riferimento alla recente disputa di Scarlett Johansson contro la Disney per lo stipendio che avrebbe dovuto percepire per Black Widow.