John Belushi: il trailer del documentario sull'attore, tra materiale inedito e filmati

Le luci e le ombre della vita e della carriera di John Belushi saranno al centro del documentario diretto da R.J. Cutler, intitolato Belushi, presentato in queste ore attraverso il trailer ufficiale che ne anticipa l'uscita su Showtime, prevista per novembre.

Nelle scorse ore, Showtime ha rilasciato il trailer di Belushi, il documentario che esaminerà la vita dell'attore, comico e musicista americano John Belushi anche attraverso una serie di audiocassette inedite.

Sono trascorsi quasi quarant'anni dalla prematura dipartita dell'interprete di The Blues Brothers, avvenuta nel marzo del 1982 a seguito di un'overdose di cocaina ed eroina. Il pubblico avrà quindi la possibilità di approfondire le luci e le ombre della sua vita, anche grazie alle voci di alcuni suoi collaboratori, amici e familiari, tra cui Dan Aykroyd, Jim Belushi, Penny Marshall, Lorne Michaels, Carrie Fisher, Chevy Chase, Harold Ramis, Jane Curtin, Ivan Reitman, e la sua fidanzata del liceo e poi moglie Judy Belushi.

Di seguito, la descrizione ufficiale di Showtime: "Fin dai suoi primi anni di crescita a Wheaton, Illinois, John Belushi ha mostrato uno straordinario talento per la commedia e per la musica. Fu durante una visita al teatro Second City di Chicago che scoprì la sua vera vocazione, e da quel momento John divenne una forza inarrestabile e pionieristica nel mondo della commedia. Dopo le esperienze con la National Lampoon, John è apparso simultaneamente nel Saturday Night Live ogni sabato sera durante le riprese di Animal House formando anche una band, The Blues Brothers. Il risultato: a soli trent'anni Belushi faceva parte del programma televisivo numero uno, aveva recitato nella commedia numero uno nella storia del cinema e aveva registrato l'album record numero uno al mondo. Ma mentre la fama di John cresceva, così fecero anche i suoi demoni, e nemmeno sua moglie Judy riuscì a salvarlo dall'uso di quelle droghe che alla fine gli hanno tolto la vita. Questo film cattura l'essenza complicata e singolare di un'amata icona americana che ha cambiato per sempre la cultura e la commedia".

Il documentario Belushi, diretto da R.J. Cutler, sarà presentato in anteprima su Showtime il 22 novembre.