Joey Morgan è morto a 28 anni, era la star di Manuale scout per l'apocalisse zombie

L'attore Joey Morgan è morto oggi, 22 novembre 2022, all'età di soli 28 anni, dopo una breve carriera nel cinema con film come Manuale scout per l'apocalisse zombie e Flower.

Attualmente non sono state svelate le cause della morte del giovane, ricordato online dalle persone con cui ha lavorato.

Il regista Christopher Landon ha dichiarato: "Joey Morgan è entrato nella mia vita quasi 9 anni fa quando ho girato Manuale Scout per l'Apocalisse Zombie. Era tranquillo, divertente, intelligente e riflessivo. E quando le telecamere stavano riprendendo era magnetico. È morto oggi e la notizia mi spezza il cuore. Sono onorato nell'averlo conosciuto".

Morgan aveva debuttato nel mondo del cinema in occasione della commedia horror del filmmaker con il ruolo di Augie Foster, uno dei tre boyscout che difendono la città contro gli zombie. Il giovane ha recitato accanto a Tye Sheridan, Logan Miller, Cloris Leachman, Lucas Gage e Sarah Dumont.

Il film successivo in cui ha recitato è stato Campadres, accanto a Omar Chaparro ed Eric Roberts. In Flower , presentato al Tribeca Film Festival, ha lavorato accanto a Zoey Deutch, Kathryn Hahn, Tim Heidecker e Adam Scott. Zoey ha commentato la triste notizia condividendo una foto e scrivendo: "Riposa in pace, Joey. Una persona profondamente gentile, talentuosa e speciale. Ti vogliamo bene".

Joey Morgan aveva fatto parte del cast anche di Sierra Burgess Is A Loser, Camp Mann, Max Reload and the Nether Blasters e show come Chicago Med, Angie Tribeca, e Critters: A New Binge.