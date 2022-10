Joel McHale protagonista della nuova comedy Animal Control

Joel McHale tornerà in tv con una nuova comedy intitolata Animal Control, progetto di cui Fox ha ordinato la produzione.

La serie è stata creata da Bob Fisher, Rob Greenberg e Dan Sterling, che hanno condotto le negoziazioni con l'attore per alcuni mesi.

Qeenpins - Le regine del coupon: Joel McHale in una scena

Gli autori di Animal Control hanno infatti sviluppato il progetto pensando in modo spcifico a Joel McHale per la parte del protagonista. L'attore aveva già collaborato con la Fox, essendo il conduttore dello show di cucina Crime Scene Kitchen e a luglio, quando la serie ha ottenuto il via libera, è stato contattato per coinvolgerlo.

Al centro della trama ci sarà un gruppo di persone che lavora per la Protezioni animali e le cui vite vengono complicate dal fatto che gli animali sono semplici, ma gli umani non lo sono. McHale avrà la parte di Frank, dal carattere determinato ed eccentrico che, pur non essendo andato all'università, è comunque la persona più istruita nella stanza. Frank è un ex poliziotto e ha cercato di esporre la corruzione nel proprio dipartimento, ma i suoi sforzi lo hanno portato a essere licenziato, situazione che spiega perché è così cinico e burbero. Il protagonista ha una capacità quasi sovraumana di capire gli animali, ma non altrettanto gli umani.