Joel Edgerton e Sean Harris star di The Unknown Man

Il thriller The Unknown Man, tratto da una storia vera, avrà come protagonisti gli attori Joel Edgerton e Sean Harris.

Joel Edgerton e Sean Harris saranno i protagonisti di The Unknown Man, un thriller ispirato a una storia realmente accaduta in Australia. Il progetto rappresenta il ritorno alla regia di Thomas M. Wright, coinvolto anche come attore, produttore e interprete.

Al centro della trama ci saranno due uomini che si incontrano durante un viaggio in aereo e diventano amici. Henry Teague, ruolo affidato a Sean Harris, è segnato da una vita all'insegna dei crimini e del lavoro fisico, mentre il suo nuovo amico Mark, parte interpretata da Joel Edgerton, diventa il suo salvatore e alleato. Quello che Henry non sa è che Mark è in realtà un agente dei servizi segreti che cerca di incastrare Henry per un omicidio irrisolto compiuto anni prima.

Edgerton ha dichiarato: "Sono davvero elettrizzato dalla sceneggiatura scritta da Thomas e dal suo approccio scelto per portare in vita questa storia. Come attore so che avrò un'esperienza incredibile nel lavorare con lui e come produttore sono onorato di collaborare con un filmmaker dal futuro così brillante. Sono inoltre davvero privilegiato perché posso continuare il mio rapporto di successo con Anonymous Content e approfondire i legami con See-Saw Films mentre affrontiamo questo film insieme. Si tratta di un team incredibile che sosterrà e guiderà il talento di Thomas M. Wright".