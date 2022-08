Joe Pesci torna a recitare in occasione della serie Bupkis

L'attore Joe Pesci tornerà a recitare grazie alla serie Bupkis, il progetto ideato da Pete Davidson per Peacock.

Joe Pesci compierà il suo ritorno nel mondo della recitazione, e sul piccolo schermo, in occasione della serie Bupkis.

Il progetto è destinato a Peacock ed è stato ideato dalla star del Saturday Night Live Pete Davidson.

Negli episodi di Bupkis Joe Pesci, che ha recentemente recitato in The Irishman diretto da Martin Scorsese, avrà la parte del nonno del protagonista, ruolo ovviamente interpretato da Pete Davidson, mentre Edie Falco sarà la madre del giovane.

La star del cinema che ha recitato anche in progetti cult come Mamma, ho perso l'aereo, sarà una presenza regolare nel cast.

Bupkis sarà co-scritto da Davidson insieme al suo amico e collaboratore Dave Sirus e Judah Miller. Lo show sarà ispirato alla vita di Pete e viene descritto come una storia in stile Curb Your Enthusiasm.

Nel team della produzione ci saranno Davidson, Sirus, Miller, Lorne Michaels, Andrew Singer ed Erin David di Broadway Video. Jason Orley sarà regista e co-produttore esecutivo.